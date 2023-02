E

l quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito otorgó el amparo de la justicia de la Unión al ex director de Seguridad Federal de la Policía Federal Luis Cárdenas Palomino para que sean desbloqueadas sus cuentas bancarias, aseguradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda como parte de una investigación en su contra. El titular de la UIF, Pablo Gómez, denunció que con esta decisión se da una carta de impunidad al ex funcionario actualmente preso en el penal del Altiplano. Para el funcionario, esto significa que el Poder Judicial permite operar en el sistema financiero a individuos de los cuales se conoce que realizan actividades de lavado de dinero; posición compartida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó el amparo de afrenta al movimiento que busca acabar con la injusticia y la impunidad .

El amparo al ex policía resulta escandaloso por la gravedad de las acusaciones que pesan contra él (actos de tortura, lavado de dinero, corrupción y narcotráfico) y porque, de acuerdo con todos los indicios disponibles, formó parte de un esquema criminal enquistado en lo más alto de la estructura gubernamental, lo que hace de sentido común la necesidad de cerrarle canales para usar su poder financiero mientras se le procesa. Asimismo, resalta que la jurisprudencia pretextada por los integrantes del tribunal para ordenar la liberación de las cuentas (según la cual sólo pueden congelarse activos cuando así lo solicite un gobierno extranjero) fue dictada por el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora, quien fue procurador general en el mismo gabinete en que Cárdenas Palomino se desempeñó como brazo derecho de Genaro García Luna. Es decir, que un miembro del calderonismo sentó un precedente que hoy se usa para dejar impunes a otros ex funcionarios de esa administración.