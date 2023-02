No se trataba de negociación, nada, esto debe quedar claro , aseguró Ortega rodeado de una quincena de jefes militares, generales del ejército y altos funcionarios, entre ellos su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a quien mencionó como la copresidenta de Nicaragua.

Agregó que Washington facilitó el transporte de los ex presos, quienes estarán en libertad condicional por razones humanitarias por dos años.

Entre los desterrado figuran Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, la ex comandante sandinista Dora Téllez, el ex canciller Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Medardo Mairena y Arturo Cruz, así como el prominente activista estudiantil Lesther Alemán, según un documento judicial. El portal El Confidencial publicó la lista de los excarcelados, que puede consultarse en https://bit.ly/3RLk3BV

Después, Ortega narró que la liberación de los presos políticos fue idea de su esposa en acuerdo con el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan. No estamos pidiendo que levanten las sanciones. No estamos pidiendo nada a cambio. Es un asunto de honor, dignidad, patriotismo. Que selleven a sus mercenarios, como sucedió después de la invasión a Cuba . Afirmó, además, que el obispo Rolando Álvarez, detenido desde agosto por conspiración, estaba en la fila (para abordar el avión) y empieza a decir que él no se va , por lo que fue enviado de vuelta a la cárcel en Managua. Álvarez dirige la diócesis del departamento norteño de Matagalpa.

El juez nicaragüense Octavio Rothshuh afirmó que Managua ordenó su deportación inmediata después de declararlos traidores .

“Que se lleven a sus mercenarios’’

De acuerdo con la resolución, los excarcelados fueron inhabilitados de forma perpetua para ejercer cargos públicos o de elección popular. Y en una rápida acción, el Parlamento, en control del oficialismo, aprobó una reforma de ley para retirarle la nacionalidad a los excarcelados.

Más temprano, El Confidencial reportó que entre los beneficiados por la medida se encuentran reos que llevaban más de dos años en la cárcel Modelo y la prisión La Esperanza, así como otros que estaban en el penal El Chipote o bajo arresto domiciliario.

El informativo agregó que cientos de ellos fueron sacados de sus celdas la noche del miércoles para su posterior traslado, y subidos a autobuses con rumbo desconocido.

El grupo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Dulles, cerca de la capital federal estadunidense, poco antes del mediodía, hora local, donde les esperaban más de 100 personas.

Muchos ondeaban banderas nicaragüenses y carteles con los nombres de los liberados. Algunos entonaron una querida canción nacional, Nicaragua mía, y corearon ¡Libres!

La Alianza Universitaria Nicaragüense tuiteó: No pudieron doblegarlos: tuvieron que desterrarlos , en referencia a cuatro estudiantes que fueron encarcelados luego de su participación en las protestas en el país centroamericano.