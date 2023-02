Afp y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 10 de febrero de 2023, p. 21

Pekín. China calificó ayer de totalmente irresponsables los comentarios del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien afirmó que su homólogo chino, Xi Jinping, enfrenta enormes problemas , cuando existe un ambiente de tensión entre Washington y Pekín después de que, el sábado pasado, el ejército estadunidense derribó un globo que sobrevoló su país argumentando que era parte de una supuesta flota de espionaje .

Estas palabras de Estados Unidos son totalmente irresponsables y violan las reglas básicas de la etiqueta diplomática , aseveró la portavoz de la cancillería de Pekín, Mao Ning.

¿Puedes pensar en cualquier otro líder mundial que quisiera intercambiar su lugar con Xi Jinping? No se me ocurre ninguno , dijo Biden en entrevista con el programa PBS NewsHour. Este hombre tiene enormes problemas , en especial una economía que no está funcionando muy bien .

Respecto al globo, cuando éste fue avistado en Estados Unidos, China dijo que habló con funcionarios de Washington y les pidió moderación. Afirmó que el artefacto reunía información meteorológica y que se salió de rumbo accidentalmente. El aerostato fue derribado sobre el Atlántico, frente a la costa de Caronina del Sur.

Mao reiteró ayer que se trataba de un dispositivo civil. “Estados Unidos dice que este globo era parte de una supuesta flota. (…) La comunidad internacional sabe muy bien quién es el campeón mundial en espionaje y vigilancia”, señaló, en alusión a Washington.