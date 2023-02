Mireya Cuéllar

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 10 de febrero de 2023, p. 25

Tijuana, BC., Evarista García es una viuda de 78 años. Desde hace 36, vive en el número 527 de la calle Jícama, en el fraccionamiento Villafloresta. En los últimos días vio con impotencia cómo una empresa constructora deshizo con maquinaria pesada el cerro donde está asentada su casa.

Avisó a Protección Civil y a la secretaría de desarrollo territorial, urbano y ambiental del ayuntamiento de Tijuana, pero nadie detuvo la desaparición del cerro que Aritochi Desarrollos Inmobiliarios empezó el jueves de la semana pasada. En el terreno pretende levantar un edificio de seis pisos.

A Eva le tiemblan la voz y las manos cuando dice: lo que tengo ahora junto a mi casa es un voladero de cinco metros de alto; quedaron (con la excavación) a menos de un metro de los cimientos de mi casa. Cualquier movimiento más la va a fracturar o tirar .

Tijuana es una ciudad asentada sobre un suelo escarpado que se desmorona con facilidad. Lo saben el centenar de familias que se quedaron sin hogar el 2 de febrero de 2018, días después de que la constructora Grupo Melo rebanó el cerro que daba soporte a sus viviendas. Hasta la fecha siguen exigiendo que alguna autoridad obligue a Melo a pagarles.

A Eva le preocupa que le ocurra lo mismo “porque nadie en Tijuana se hace responsable por los daños que causan las constructoras; no hay autoridad que las sancione. ¿Quién va a restituir el talud para que mi casa no se caiga? ¿De verdad tienen permiso para construir un edificio de seis pisos en un ‘terreno no utilizable’ (así fue catalogado el predio cuando se hizo el fraccionamiento)”.

Los primeros indicios de que algo pretendían hacer con el cerro contiguo a su casa los tuvo Eva en enero de 2021, cuando unos ingenieros llegaron a ver el terreno y empezaron a remover la tierra. Le dijeron que estaban haciendo un estudio de mecánica de suelos.

En ese momento ella sólo se preocupó por los magueyes y las palmas que había sembrado a lo largo de los años, buscando que las raíces mantuvieran la tierra en su sitio.