Guanajuato, Gto., Con la complacencia de autoridades municipales y estatales, el ex diputado federal panista Sergio Fernando Ascencio Barba construye ilegalmente el fraccionamiento La Cucursola en la sierra de Santa Rosa, denunció el representante de la agrupación Acción Colectiva Socioambiental, Gustavo Lozano Guerrero.

Sobre los permisos de urbanización y venta de lotes en la Sierra de Santa Rosa, el alcalde panista Alejandro Navarro Saldaña ha manifestado que ese fraccionamiento tiene el uso de suelo y sus permisos desde antes y cuando nos toque otorgar permisos de construcción, ya estaremos viendo que no sean demasiados metros, si es que se puede; hoy tienen derechos adquiridos .

En las administraciones 2018-2021 y 2021-2024 del municipio de Guanajuato, encabezadas por Alejandro Navarro, se han otorgado permisos de uso de suelo, aprobaciones de traza, constancias de factibilidad, validaciones, vistos buenos y dictámenes favorables de desarrollo urbano, sin que el proyecto La Cucursola tenga permisos federales ni estatales, acusó Lozano Guerrero.

Consideramos que los hechos sobre los que nos hemos manifestado son, probablemente, constitutivos de delitos tanto del fuero común como del federal, por lo que presentaremos las denuncias correspondientes ante las fiscalías General de la República y del Estado de Guanajuato , adelantó.

En diciembre del año pasado, recordó el defensor del medio ambiente, habitantes de comunidades cercanas se manifestaron contra la urbanización de la sierra de Santa Rosa y a favor de la conservación del patrimonio biocultural de la capital del estado.

Lamentó que la PAOT no garantice la protección del ecosistema de esa zona y no haya sancionado a la empresa del ex diputado federal.