Juegas golf tres a cinco semanas seguidas y sólo tienes una libre, a veces sentía que no me daba tiempo de nada , confesó ayer en videoconferencia.

Antes, Abraham renunció a la PGA junto a su compatriota Carlos Ortiz y una larga lista de golfistas de renombre. El Tour tomó cartas en el asunto y los suspendió de sus competencias.

El cambio me vino bastante bien, tener tres meses para ver a la familia y despejarme completamente me hizo regresar con una ganas increíbles de jugar.

El tema monetario y el trato que reciben, en cuestión de lesiones, fueron otro par de factores para decantarse por el nuevo circuito, el cual ofrece premios más lucrativos que la PGA.

Dinero y seguridad

Económicamente no había forma de decir que no. La gran diferencia también fue la seguridad que da la LIV en caso de lastimarse. En la PGA, si me pasaba lo mismo y ya no regresaba al mismo nivel, perdía mi tarje-ta y se acababa mi carrera. Tener ese respaldo es importante.

El domingo pasado, el mexicano se coronó en el PIF Saudi International, certamen asiá-tico en el que están compitiendo jugadores del LIV.

La millonaria liga saudita comenzó en 2022 con un calendario de ocho fechas y un total de 255 millones de euros en premios. Para este año, la primera parada será en México, del 24 al 26 de febrero en Playa del Carmen.