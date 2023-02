Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 10 de febrero de 2023, p. 3

La semana previa al Supertazón comienza y Raúl Allegre saca de una caja fuerte dos anillos ostentosos. Es el único momento del año en el cual se permite usarlos; con ellos también despiertan las emociones de las temporadas 1986-1987 y 1990-1991 de la NFL, cuando logró lo que ningún otro mexicano: levantar el trofeo Vince Lombardi.

Mi caso, el de Frank Corral y Rafael Septién fue muy diferente (al de varios mexicanos), porque estudiamos en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de competir en un campo de entrenamientos en mi posición, me quedaba o me daban de baja, no había opción de terminar en el equipo de entrenamiento , dice a La Jornada.

Para Allegre hay dos factores que influyen en las posibilidades para llegar a la NFL desde territorio mexicano: hablar inglés y ser visible ante los scouts de la liga a una edad adecuada.

“Desafortunadamente no tienen las posibilidades de ser observados por los buscadores de la NFL y cuando ellos tienen una oportunidad, ya llegan con 25 o 26 años para ser rockies (novatos), cuando la competencia en la NFL tiene 20 o 21 años, y es un punto menos para los mexicanos; no tienen un escaparate.”

El análisis de Allegre es breve, pero veraz. Hasta ahora, los únicos mexicanos que han entrado en el roster final de un equipo de la NFL, con actividad en la temporada o incluso haber disputado una final, han sido aquellos provenientes de escuelas estadunidenses como Efrén Herrera, quien también ganó un Supertazón, Frank Corral o José Portilla.

El otro grupo que emergió desde las canchas mexicanas llegó a la liga estadunidense a través de programas de la NFL para detectar talentos en el extranjero y pocos han conseguido un lugar en un equipo final con minutos en el campo. La mayoría de estos jugadores, como Rolando Cantú o Marco Matos, han estudiado en colegios privados, como el Tecnológico de Monterrey o la Universidad de las Américas.

El camino de Allegre para llegar a la NFL fue peculiar en su momento. Con el interés por aprender inglés y como hijo de un ingeniero civil, aprovechó en 1997 un programa de intercambio para salir de Torreón, Coahuila, y estudiar en Shelton High School, en Shelton, Washington.