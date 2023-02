En el Teatro de la Ciudad, donde fueron convocados jóvenes morenistas de todos los estados, quienes manifestaron su apoyo a Sheinbaum Pardo con gritos de presidenta, la mandataria manifestó que así como los Sentimientos de la Nación marcaron la Independencia, hoy también tenemos un pensamiento que es el humanismo mexicano , cuyas máximas son: por el bien de todos, primero los pobres , no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y el poder sólo es virtud cuando se pone al servicio de los demás .

En ese acto, denominado Relevo generacional, organizado por el diputado federal Miguel Torruco Garza, aseguró que México vive un momento estelar con la consolidación del proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se debe seguir trabajando por mantener vivo el movimiento de la transformación, y remarcó: No porque yo sea jefa de Gobierno he dejado de luchar, sigo luchando por el bienestar de México .

Ante el sector juvenil de Morena, aseveró que “a nosotros no se nos olvida el fraude electoral de 2006, año que quedó grabado en la historia como el de la traición al pueblo, de “la supuesta guerra contra el narco, que no fue más que el enriquecimiento personal, la vileza y la hipocresía”.

Por ello, subrayó, un gobierno de la Cuarta Transformación tiene la obligación de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, pero también de seguir construyendo este humanismo mexicano.

Por la tarde, Claudia Sheinbaum continuó con su gira por las 16 alcaldías, en esta ocasión por Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, donde informó que con el apoyo del gobierno federal se destinarán 650 millones de pesos para el equipamiento de todos los centros de salud y hospitales de la ciudad.

Lo anterior, como parte del programa IMSS Bienestar, que centralizará los servicios de salud y hará realidad el derecho a la salud, con los equipamientos que se requieren, la basificación de médicos y enfermeras y el abasto cien por ciento de medicamentos, todo ello gratuito para la población.