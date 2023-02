Además, durante la vigencia del contrato, la PGJ no realizó visitas de comprobación de la prestación y calidad del servicio, pese a que la empresa de García Luna tuvo acceso a información sensible y de alto impacto .

La auditoría financiera que el órgano realizó a la dependencia encontró que la empresa no cumplió con la obligación de entregar, a la firma del contrato, una póliza de responsabilidad civil vigente, y pese a no contar con la totalidad de la documentación legal y administrativa del prestador de servicios, el contrato se firmó.

Proveedor exclusivo

Refiere que se cotizó el servicio con la empresa Glac Security Consulting en carácter de proveedor único o exclusividad , y el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios autorizó la contratación por adjudicación directa, y el 10 de octubre de 2016 se firmó el contrato PGJDF-131/2016 por un monto de 31 millones 320 mil pesos, y se liberó el pago el 14 de febrero del año siguiente.

La ASCM determinó en su revisión que además de que la dependencia no aseguró que la empresa entregara la totalidad de documentación requerida, tampoco constató la calidad y cumplimiento del servicio, toda vez que la Oficialía Mayor de la dependencia no proporcionó evidencia documental de que se realizaron visitas de comprobación durante la vigencia del contrato, que el mismo órgano auxiliar de auditoría del Congreso de la Ciudad de México le había requerido.