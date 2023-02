Entonces, estamos viviendo un momento extraordinario. ¿Por qué?, porque nos hace libres. Si se tiene empleados en la Corte y hay corrupción de jueces, yo me tengo que quedar callado; entonces, si somos independientes podemos hablar. De por sí a mí no me gusta ser tapadera de nadie, nunca lo he sido , agregó.

Reiteró que él proponía –en referencia a la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que presentó al Congreso, pero que no obtuvo los votos suficientes– que en el caso de los consejeros electorales la definición se diera mediante una votación de la ciudadanía entre 20 candidatos sugeridos por cada uno de los poderes de la Unión.

En cambio, preguntó: ¿cómo están los de ahora? ¿Cómo los nombraron? Pregúntenles quién los nombró; o sea, tres nombrados por un partido, tres por otro y uno o dos por el resto de los partidos. Eso no .