Luis Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 9 de febrero de 2023, p. 4

Tepic, Nay., El ex gobernador priísta de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda negó contundentemente haber sostenido relación con grupos del narcotráfico , dicho con el cual respondió a señalamientos que hizo en su contra el ex fiscal estatal Édgar Veytia, durante el juicio que se sigue en Estados Unidos al ex titular de la Secretaría Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

En una carta difundida en redes sociales por su esposa, Ana Lilia López Torres, la noche del martes, quien fuera titular del Ejecutivo estatal de 2011 a 2017, y compadre de Veytia, refirió que después de casi 20 meses recluido en el Cefereso (Centro Federal de Readaptación Social) de El Rincón en Nayarit quiero hacer algunas aclaraciones pertinentes .