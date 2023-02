Andrea Becerril, Georgina Saldierna, Enrique Méndez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 9 de febrero de 2023, p. 4

Las revelaciones surgidas durante el juicio a Genaro García Luna sobre los presuntos vínculos del ex presidente Felipe Calderón con el narcotráfico, fueron tema central del debate en la sesión de hoy del Senado, en la que legisladores de Morena advirtieron que durante 12 años el país estuvo entregado al crimen organizado.

Cuánto tiempo van a callar, a guardar silencio frente al escandaloso hecho de que el gobierno panista de Felipe Calderón esté siendo juzgado por pactar con los narcotraficantes, por proteger al cártel de Sinaloa , por la red de corrupción y complicidad con priístas y otros políticos, lo que sumió al país en la violencia y la inseguridad , reclamó a la oposición la senadora morenista Citlalli Hernández.

En tanto, en la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, advirtió que Calderón debe dar una explicación a la ciudadanía sobre las acusaciones de que habría protegido a la organización que encabezó Joaquín El Chapo Guzmán.

Expuso que si bien el proceso judicial que se sigue en Estados Unidos a quien fue su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aún no concluye, Calderón está obligado a aclarar los señalamientos surgidos en la Corte de Estados Unidos. No sólo porque era el presidente de la República, sino porque habla de todos los temas a diario. ¿Por qué no viene a opinar de algo que lo involucra de manera directa?

Sesión legislativa con abundantes polémicas

Durante la sesión en el Senado, los ánimos se encendieron luego de que las panistas Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán, así como el dirigente de MC, Dante Delgado, reprocharon que el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera relegado a los poderes Legislativo y Judicial en la ceremonia conmemorativa del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el domingo pasado, en el Teatro de la República, en Querétaro.