Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 9 de febrero de 2023, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que tiene que demostrarse la versión del ex fiscal de Nayarit Édgar Veytia, quien en el juicio en Nueva York contra el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna involucró al ex presidente Felipe Calderón en la protección de grupos del narco.

Eso tiene que demostrarse; si él sabía y era beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero , expuso el mandatario.

Expresó extrañeza porque durante las audiencias aún no ha salido información sobre la intromisión de las agencias estadunidenses en la vida interna del país .

Recordó que el entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, se confrontó con Calderón cuando era presidente. Opinaba de que la Marina era más confiable que el Ejército Mexicano y que ellos entrenaban a los marinos en Estados Unidos y proporcionaban información de inteligencia a quienes llevaban a cabo los operativos .

La pista del dinero