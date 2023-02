E

l juicio en Estados Unidos a Genaro García Luna entró a una inesperada fase de aceleración procesal que, naturalmente, ha generado una serie de especulaciones.

De entrada, para los primeros días de la semana en puerta queda pendiente la resolución de dos incógnitas: una, referida a la identidad de un testigo significativo , con quien la fiscalía cerrará su tanda testimonial; otra, respecto a la decisión que tome el propio ex secretario calderonista de Seguridad Pública de defender, o no, su causa en voz propia.

Hasta ahora, la fiscalía estadunidense ha presentado al jurado, como piezas relevantes, las expresiones orales de personajes que han descrito la podredumbre del sistema mexicano: colusión plena de autoridades y criminales, aplastamiento salvaje de lo que es llamado estado de derecho y, en consecuencia, violencia desatada e impunidad generalizada. La crónica del país de los García Lunas, de sus aliados y sucesores.

Al acortar su disponibilidad de tiempo para presentar más testimonios, pareciera que la fiscalía apuesta a la letalidad jurídica del testigo al que llaman significativo (la primera de las dos acepciones de este término, según el diccionario de la RAE, es: que da a entender o conocer con precisión algo ). ¿Quién podría tener esa capacidad concluyente? Se ha hablado con insistencia de Édgar Valdez Villarreal , apodado La Barbie, y de Jesús Zambada, alias El Rey.

Otros apostadores prefieren la máxima posibilidad fulminante, el mismísimo Joaquín Guzmán Loera, voz más que autorizada para precisar las relaciones de su cártel con García Luna. No está de más recordar que la fiscalía aseguró durante largo tiempo que contaba con montañas de documentos y pruebas de la corrupción del ex funcionario mexicano, y nada ayudará más al jurado a llegar a conclusiones que los señalamientos en firme y no sólo las voces subjetivas. A menos, claro, que en el fondo el mentado juicio hubiera sido un espectáculo con fines políticos ajenos a los realmente justicieros.