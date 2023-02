Y

a tenía las maletas listas para viajar a China el secretario de Estado del país vecino del norte, Antony Blinken, en un acercamiento con el presidente Xi Jinping, cuando tuvo que suspender todo por algo inusitado: apareció un globo chino surcando el espacio. No se trataba de un juguete, tenía el tamaño de tres camiones y despertó el sospechosismo de que llevara equipo de espionaje. Fue derribado por aviones de combate, de acuerdo con las agencias de información estadunidenses. El gobierno asiático ha tratado de minimizar el suceso. Su Ministerio de Relaciones Exteriores describió el globo como un dirigible civil utilizado para investigación, principalmente meteorológica , que se había desviado lejos de su curso planeado debido a la capacidad limitada de autodirección . La explicación no ha dejado satisfechas a las agencias militares y de inteligencia, ya de por sí en estado de alerta por el conflicto de Ucrania. Antes de llegar a Estados Unidos, el aparato había cruzado el espacio aéreo de varias naciones latinoamericanas, entre ellas Venezuela. ¿También por México? Traigo a colación el incidente porque coincide con una iniciativa del presidente López Obrador en proceso de aprobación en el Congreso. En resumen, nacionaliza el espacio aéreo sin mover una sola letra de la Constitución.

Negocios