Oposición, estridencia sin propuestas

l PAN y el PRI intensifican campañas para sumar militantes (La Jornada, 7/2/23). Estos partidos están perdidos como oposición, no entienden que la estrategia de gritos, agresiones verbales, mentiras, insultos, o de alegrarse de falsos fracasos de la 4T, en su gran mayoría pronunciados por mujeres, no es la ruta para convencer a potenciales votantes de sumarse a sus campañas. ¿Quién en su sano juicio apoyaría o haría eco a personas tan estridentes y malos mexicanos que pretenden que todo lo emprendido por un gobierno electo legalmente fracase? Ni siquiera tienen autoridad moral, puesto que ha quedado más que claro que los gobiernos prianistas no se distinguieron por un buen desempeño, honradez ni transparencia. Los prianistas están perdidos en su desesperación por recuperar el poder y sólo se les ocurre una campaña que no es, ni por error, de propuestas, y que debería iniciar por reconocer sus pésimos desempeños como gobiernos y aceptar los logros que ha tenido el Ejecutivo federal encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Fernando Quiroz N.

Denuncia fallas en el servicio de GNP

El 16 de diciembre de 2022 sufrí un percance vehicular en una unidad asegurada por GNP. El conductor que me impactó huyó del lugar de los hechos para volverse a impactar algunos cientos de metros después con una barda de una construcción colindante con la carretera. Después de hacer las gestiones legales correspondientes hay como resultado la carpeta de investigación C.I.AINAT/597/2022 por daños y lo que resulte contra el conductor que impactó la unidad y la carpeta de investigación 22712/2022 por abuso de autoridad contra los policías que se negaron a recibir mi denuncia.

Tal como me lo indicó el ajustador de seguros, ingresé la unidad al taller anexando copia de la carpeta de investigación de la denuncia a la orden de ingreso el 22 de diciembre de 2022; sin embargo, la unidad sigue sin ser reparada, bajo diferentes excusas por parte de la aseguradora, como que el taller no enviaba la valoración de la unidad, misma que tardó 12 días en enviar, y que la compostura de la unidad estaba condicionada al inicio de la investigación, cuando ya estaba en poder del taller la copia de la carpeta desde el 22 de diciembre; después argumentaron que no había peritaje, cuando el dictamen pericial estaba en la carpeta desde el 3 de enero de 2023, y lo último que supe es que la investigación está detenida en la procuraduría y que el asesor legal que me asignaron hace las gestiones, cuando no es asesor es asesora, y la referida sólo ha presentado sus generales como mi asesora legal.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito que se ordene la reparación de la unidad en un taller diferente al que me asignaron, puesto que éste ha exhibido mucha informalidad, además de que no me cobren el pago del deducible.