Saúl Maldonado

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 9 de febrero de 2023, p. 23

Durango, Dgo., El anestesiólogo Omar de la Rocha, detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) como uno de los presuntos responsables de los contagios de meningitis micótica, señaló en un video grabado antes de su aprehensión y que fue publicado en Facebook por una de sus amigas, que se siente acosado, intimidado y perseguido por la autoridad.

El presidente del Colegio Médico de Durango, Humberto Rosales Ronquillo, pidió a la FGE que se guarde el debido respeto al proceso judicial que se está haciendo al anestesiólogo y evite que se propicie un linchamiento público .

En el video, el especialista acusado de malas prácticas explica que grabó el mensaje “por si llega a darse una detención arbitraria o algún daño contra mi persona o contra mi familia.

“Soy Omar de la Rocha y hago este video realmente porque me siento acosado, intimidado por la autoridad, no sé, por lo de meningitis en Durango. Entiendo a cada familiar y padre de paciente con meningitis.

“Tengo 13 años de carrera como anestesiólogo con más de 7 mil anestesias desde que egresé. Me preocupa que las autoridades quieran actuar arbitrariamente, que nos oculten pruebas e información, que nos quieran ver como delincuentes y como asesinos.

He sentido una especie de persecución por debajo del agua, a oscuras, en rumores, en reuniones donde no se me menciona como culpable, pero sí me lo quieren hacer ver así , expone en el video, que dura un minuto con 23 segundos.

En redes sociales, varios médicos publicaron la etiqueta #TodosSomosOmar para manifestar su apoyo a Omar de la Rocha.

El pasado 7 de febrero las fiscalías General del Estado y Estatal Anticorrupción dieron a conocer la aprehensión de tres personas como presuntos responsables del uso de anestesia contaminada, que derivó en contagios de meningitis micótica y el fallecimiento de 35 pacientes.