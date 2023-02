El equipo de Springsteen ha defendido que los precios están en línea con lo que cobran hoy muchos de sus pares. Como muchos artistas, dice que está molesto cuando los corredores de entradas sin escrúpulos, no los músicos, se benefician de los altos márgenes.

Ticketmaster ha dicho que la gran mayoría de los fanáticos pudieron comprar boletos al valor nominal, que promedió 202 dólares. La gira comenzó el primero de febrero en Tampa, Florida.

Muchos fanáticos de Springsteen han estado con él durante décadas, apreciando sus raíces de clase trabajadora en Nueva Jersey, y pueden recordar cuándo se podía obtener un boleto para un espectáculo de alta energía de cuatro horas en la gira Darkness on the Edge of Town en 1978 por 7.50 dólares.

Esa ya no es la realidad. Springsteen no se ha retractado y dijo a Rolling Stone que los fanáticos que no estén contentos con el precio después de ver el programa pueden recuperar su dinero. Ciertamente no te gusta ser el tipo del cartel de los altos precios de las entradas, pero tienes que ser dueño de tus decisiones y hacer lo mejor que puedas .

Phillips escribió que muchos lectores de Backstreets han perdido interés porque no pueden permitirse ir al programa.