En entrevista con La Jornada explicó que a partir del primero de abril no se podrá facturar si no es en formato 4.0 y no habrá otra prórroga para la disposición que entró en vigor hace más de un año, en enero de 2022. Por ello el organismo puso en marcha una nueva facilidad para que los patrones obtengan directamente la información fiscal de sus trabajadores y sea más rápido el proceso de migrar nóminas.

Hernández Xoxotla enfatizó que a partir del primero de abril ya no se podrá usar la versión 3.3 y quien no haya migrado al formato 4.0 simplemente no podrá facturar, lo cual implica que se pare la operación de una empresa, al no poder pagar ni cobrar operaciones.

A inicios de este año el SAT puso en marcha una facilidad para que los patrones obtengan los datos fiscales de sus trabajadores usando sólo el RFC, sin triangular la información con la constancia de situación fiscal que a mediados de 2022 se pidió a los empleados y provocó largas filas en las oficinas del organismo. El trámite Solicitud Datos Trabajadores está disponible en el portal del contribuyente y está sujeto a una validación de la autoridad.

Al tocar el tema de los servicios presenciales y su escasez ante los cuellos de botella generados por la disminución de personal en los primeros meses de la pandemia de coronavirus, Hernández Xoxotla aseguró que el asunto realmente está regularizado, ya es 100 por ciento de percepción, porque hoy en día ya garantizamos las citas al contribuyente .

Agregó que con la pandemia gran parte de la operación migró a servicios digitales y ahora prácticamente los únicos dos servicios que requieren presencia en las oficinas son la inscripción al RFC y la firma electrónica por primera vez. Todos los demás servicios pueden ser a través del portal u otras plataformas del SAT .