Lo normal es encontrar deficiencias cuando se trata de describir a un pasador. De Brady fue su nula destreza para correr y eludir rivales cuando colapsaba la bolsa de protección; de Joe Montana y Drew Brees, su poca fuerza en el brazo; de Johh Elway o Brett Favre, por ejemplo, fue su precisión, en ocasiones, errática. En ese sentido, Mahomes no tiene puntos débiles, dijo Tony Romo en 2021.

Del otro lado del sendero camina firme Mahomes. El lanzador de los Jefes, elegido en la primera ronda del Draft de 2017, ha demostrado que su talento no sólo le da para convertirse en la nueva figura de la NFL, sino en ese elemento que pueda cubrir el hueco que de-jó Tom tras su retiro.

El apellido Brady pesa en la historia del futbol americano y del deporte mundial. El legado de Tom es tal que su grandeza parece inalcanzable, aunque no para un superdotado como Patrick Mahomes. Si hay un jugador con el linaje para acercarse a la excelencia del siete veces ga-nador del Supertazón es el mariscal de campo de los Jefes de Kansas City, quien se encuentra a un paso de conseguir su segundo anillo de campeonato el próximo domingo.

Mahomes llena todas las casillas. Es difícil describir lo especial que es , afirmó el ex quarterback de los Vaqueros. No se me ocurre nadie en la historia a quien recuerde con todo ese talento. Todos tienen una debilidad .

A sus 27 años, Patrick avanza con la brillantez de un genio. Y si algo tiene seguro es tiempo para seguir demostrando.

Tom Brady, a la edad de Mahomes, ya sumaba tres campeonatos con los Patriotas. Ambos comparten el registro de ser los primeros mariscales en llegar a tres Superdomingos en sus primeros seis años en la NFL. El registro de Brady fue perfecto en esas tres apariciones. En el caso del egresado de Texas Tech, su récord es de 1-1, aunque este domingo, ante las Águilas de Filadelfia, podría ampliar su cosecha a dos títulos y colocarse a uno del ex pasador de Nueva Inglaterra, cuando éste tenía su misma edad.

El número 12 sólo perdió tres finales en sus 10 participaciones por el Vince Lombardi. Patrick, si es que cae ante Filadelfia, llegará a dos descalabros. De hecho, el único traspié del oriundo de Texas fue ante Tom Brady, en 2021, ante los Bucaneros.

Mahomes se sinceró el lunes sobre la longevidad de Brady en la NFL. No sé si podré igualarla hasta los 45 años , expresó en el Día de Medios previo al Supertazón.