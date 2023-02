Inauguran retrospectiva de Leonora Carrington en Madrid

▲ La Fundación Mapfre, que organizó la muestra en colaboración con el ARKEN Museum of Modern Art de Dinamarca, contó con el apoyo de más de 60 museos y coleccionistas particulares. En la imagen, la pintura Are You Really Syrious?, óleo sobre triplay, 1953, incluida en la exposición. Foto © Estate of Leonora Carrington / VEGAP, Madrid, 2023

Armando G. Tejeda Corresponsal Periódico La Jornada

Jueves 9 de febrero de 2023, p. 3 Madrid. La Fundación Mapfre de Madrid inauguró ayer Leonora Carrington: Revelación, la primera gran retrospectiva de la artista que revisa su trayectoria vital a través de 188 piezas, entre pinturas, esculturas, fotografías, videos, libros y tapices. La exposición abarca desde sus primeras acuarelas, donde ya estaba presente su universo onírico y surrealista, hasta sus últimas creaciones, en las que se percibe su estrecho vínculo con México. La muestra, organizada en colaboración con el ARKEN Museum of Modern Art de Dinamarca, se presentó ayer por la mañana a los medios de comunicación y por la noche se hizo la inauguración oficial. La exhibición recorre su producción como pintora, escritora, escultora y creadora de tapices desde la década de los 30 hasta el primer decenio del siglo XXI. Las obras se despliegan en 10 secciones, en las que se combina el relato biográfico con el estudio de los temas más destacados en la obra de Carrington: sus orígenes en la Inglaterra posvictoriana, su relación con el surrealismo y su paso por España, la posición de la mujer en el mundo y en la historia, el desarraigo y las migraciones, el esoterismo y la magia o el sincretismo religioso y cultural. Leonora Carrington: Revelación intenta desmenuzar la compleja vida y obra de una de las artistas más admiradas del surrealismo. Nacida en 1917 en la localidad inglesa de Lancanshire, pero en el seno de una familia profundamente irlandesa, desde muy pequeña mostró su vocación. En su obra, intensa, llena de humor y desgarro, de fantasía y devoción por algunos de sus grandes referentes, sobre todo El Bosco, Brueghel y Patinir, Carrington abrazó de forma natural los preceptos teóricos y estéticos del surrealismo, desde donde purgó sus propios dramas, como cuando fue víctima de una violación grupal por parte de unos oficiales españoles durante la Guerra Civil (1936-1939) o cuando la encerraron en un hospital siquiátrico de Santander después de sufrir un brote sicótico y donde la trataban con cardiazol, un medicamento que genera ataques epilépticos y anula temporalmente la voluntad. También, a través de su pincel y fantasía, expresó su miedo e indignación cuando, en 1968, después de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, decidió vencer su pánico a volar y se marchó con sus dos hijos a Estados Unidos, debido a que su nombre y el de sus hijos apareció en un periódico nacional que los señalaba como colaboradores del movimiento estudiantil. Entre las piezas más destacadas se encuentran el conjunto decorativo realizado para la casa que compartió con Max Ernst en el sur de Francia; Down Below, el único cuadro que se encontró entre los dos que realizó en España y que inspira sus Memorias de abajo, además de otras obras claves como Green Tea (del MoMA de Nueva York) o The House Opposite (West Dean College of Arts and Conservation), donde presenta un auténtico inventario de sus vivencias hasta su llegada a México.