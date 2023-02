En entrevista, el ex servidor público, quien solicitó se reserve su identidad, mostró en su teléfono una carpeta con fecha 5 de noviembre, la cual abrió tras la llamada para registrar algunos datos de la conversación, ya que le generó extrañeza y desconfianza que esa persona, quien dijo llamarse Alejandra Manzanilla, tuviese su número e información sobre su situación laboral, aunque con datos imprecisos, porque explicó que no fue despedido, sino que presentó su renuncia.

Un ex funcionario de la Consejería Jurídica y Servicios Legales del Gobierno capitalino aseguró que poco antes de la denuncia por abuso y acoso sexual presentada en contra del consejero Néstor Vargas Solano, una mujer que dijo pertenecer a una asociación del PAN le llamó por teléfono para ofrecerle empleo a cambio de iniciar una controversia laboral por despido en contra de su ex jefe y pedir que revelara algún tema relevante o sensible que conociera del funcionario.

Como antecedente, explicó que entró a trabajar en la oficina de Vargas Solano en enero del año pasado y en marzo le pidieron apoyar en el Archivo General de Notarías, donde fue objeto de algunas intrigas por parte de otros trabajadores.

Fue entonces cuando decidió presentar su renuncia en junio, una vez que ya tenía otra opción de empleo en el Registro Civil, donde hubo cambios en la dirección general y al haber algunas diferencias con la nueva titular, dejó su puesto en septiembre.

Le preguntó a la mujer cómo había obtenido esa información y su número telefónico, y ella respondió que no le podía decir y le pidió que la escuchara, que sería breve e iría al grano, primero me preguntó si tenía una alguna controversia laboral contra el consejero o si sabía de algún tema relevante o sensible dentro de su oficina .

Le dijo que no y al advertirle que iba colgar, la mujer le comentó en seguida que iban a presentar una denuncia contra Vargas “de una tal Tania por abuso sexual y algo sobre lavado de dinero y que estaban involucrados Reséndiz y un tal Edwin, me preguntó si los conocía, dije que no, y me ofreció trabajo si colaboraba con algo que yo supiera. Nuevamente dije que no sabía nada y no me interesaba saber del tema, y dijo: ‘lástima que no quieras apoyar’”, y colgó.

La semana pasada, diputados de ese partido llevaron el asunto al pleno del Congreso capitalino para solicitar la remoción del funcionario y ayer para pedir la creación de una instancia que le dé seguimiento.