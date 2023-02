E

l miedo a desaparecer como potencia hegemónica despierta el instinto de supervivencia. Estados Unidos (EU) ha entrado en una peligrosa deriva, cuyo final pone en riesgo el futuro de la humanidad. Si el holocausto nuclear se atisba en el horizonte no es casual. La razón cultural de Occidente enfrenta su peor pesadilla: estar atrapada en una guerra donde no visualiza la salida. Vivimos el fin de una etapa histórica, con muchos claroscuros. Genocidios, holocaustos, etnocidios, deterioro generalizado del ambiente, calentamiento global y la tozudez de Estados Unidos maniatando a la Unión Europea a sus planes. Mucha testosterona y poca cabeza. No importa quién sea el inquilino de la Casa Blanca, en política exterior, actúan al unísono republicanos y demócratas. Con argumentos pedestres, pero eficaces, fundamentan su belicismo. Ellos, señalan, han sido destinados por la Providencia como adalides de la paz mundial. No son beligerantes, pero en caso de sufrir un ataque, responderán con todo su poderío y arsenal nuclear, si fuese necesario. El modo de vida americano debe ser preservado, amén de proteger al planeta del comunismo e ideologías disolventes que atentan contra la familia y niegan a Dios. Quien fue presidente de la Universidad de Yale entre 1795 y 1819, Timothy Dwight IV, escribió: Por los enormes ámbitos de la tierra se extenderá tu gloria. Y naciones salvajes ante tu cetro se inclinarán. En torno de playas heladas navegarán tus hijos. O extenderán tu estandarte en los ámbitos de Asia .

Su política expansionista les precede. Desde la anexión de Texas y la guerra con México, pasando por el hundimiento del Maine en Cuba (1898), siguiendo por el falso incidente de Tonkín en 1964 para justificar su imbricación en la guerra de Vietnam, hasta la segunda Guerra del Golfo, en 2003, so pretexto de la producción iraquí de armas químicas de destrucción masiva, han actuado como verdaderos conquistadores. En América Latina no le han faltado excusas para enviar marines y bombardear a la población civil. Baste citar la invasión a República Dominicana (1965), Granada (1983) o Panamá (1989). Asimismo, fue el lanzamiento, en 1945, de dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki lo que terminó por darle la hegemonía mundial. Europa cedió a la naciente potencia nuclear la supremacía y el control de las decisiones a escala internacional. Su protagonismo ha seguido decayendo. Europa se ha trasformado en un defensor a ultranza de los intereses de Estados Unidos en el mundo. Baste ver cómo actúa en Naciones Unidas.

En la batalla por el control mundial del bloque occidental, Estados Unidos está dispuesto a provocar un tsunami político. Los síntomas son visibles. Fomentan conflictos y destruyen estados hasta llevarlos a la inocuidad. Igualmente, so pretexto de combatir el narcotráfico, lo alientan. Nada los detiene. En el ocaso de su hegemonía, patrocinan cárteles del crimen organizado bajo la protección de la DEA. Y, apoyándose en la CIA, urden y promueven golpes de Estado. Siembran muerte. Estados Unidos ve disminuir su poder donde antes no tenía oposición. Sus reveses y la crisis interna a la cual debe hacer frente, confirman su frágil dominio. En esta coyuntura, China se encumbra como la primera potencia mundial en inteligencia artificial, producción de minerales raros, placas solares, baterías de litio, microchips, conductores y nanotecnología. Además de pasar a ser un inversor que lentamente desplaza a Estados Unidos en América Latina y África. La reciente declaración de Lula realizando una propuesta de paz en la cual esté presente China y rechazando el envío de armas a Kiev es un portazo a las pretensiones de Biden de incorporar a la región a su política belicista. Sin despreciar, las palabras del presidente brasileño, responsabilizando tanto a Zelensky, la Unión Europea y la Casa Blanca de ser instigadores de la guerra, en la misma proporción que Putin.