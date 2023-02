Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de febrero de 2023, p. 9

El gobierno federal revisará el proyecto del tren México-Querétaro que quedó en el tintero en el sexenio pasado. Si existe el proyecto ejecutivo y ya se compró el derecho de vía, pues es una posibilidad el hacer ese tren , sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque en distintas ocasiones se ha pronunciado por no realizar obras que no podrán concluirse en su administración, en este caso abrió la posibilidad de que aun cuando ya nosotros no podamos construirlo, sí podríamos dejarlo iniciado, y eso ayudaría mucho a descargar todo el tráfico que se registra en la autopista de Querétaro a la Ciudad de México, a la que consideró la más transitada del país.

Refirió que el gobernador queretano, Mauricio Kuri (PAN), le propuso ampliar un carril en esta autopista, pero al estar muy rebasada , se inclinó por concretar un tren que combine el transporte de pasajeros y de carga.

Subrayó que de acuerdo con un ex embajador chino en México, fue por oposición del gobierno estadunidense que finalmente se canceló la construcción de ese tren en el sexenio de Peña Nieto, ya que la obra se realizaría junto con una firma del país asiático.