En tanto, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, destacó la detención de Urbano N , alias El Cubano, el pasado 28 de enero.

De acuerdo con la dependencia, se trata de quien encabezaba el grupo de Los Mexicles, tras la muerte de Ernesto Alberto Piñon de la Cruz, alias El Neto, y quien, a su vez, fue uno de los 30 reos que se fugaron del reclusorio estatal en Chihuahua el 2 de febrero; de ellos, 10 permanecen prófugos, 14 fueron recapturados y seis perdieron la vida.

Mientras, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, explicó que como parte del programa de regularización de automóviles de procedencia extranjera se han regularizado un millón 170 mil 579 vehículos en 14 estados, desde que comenzó el programa en marzo del año pasado.

También dio a conocer que, como resultado de las acciones para concretar preliberaciones de personas detenidas que no han sido señalados por cometer delitos graves, que no pudieron pagar un abogado, no contaron con un traductor o que enfrentaron diversas dificultades en sus procesos legales, de julio de 2022 al 3 de febrero de 2023 han quedado en libertad 4 mil 704 personas: 4 mil 461 por preliberación y 243 por amnistía.