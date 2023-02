Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de febrero de 2023, p. 7

El ex presidente Felipe Calderón negó haber pactado con el cártel de Sinaloa para proteger durante su administración al líder de esa organización criminal, Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

El panista se pronunció por primera ocasión sobre el juicio que se sigue en Estados Unidos contra quien fuera su mano derecha en materia de seguridad, Genaro García Luna, después de que el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, reveló como testigo del caso que se sigue en Nueva York que ambos ordenaron apoyar a los Chapos por sobre el cártel rival, el de Arturo Beltrán Leyva.

De acuerdo con la declaración jurada ante la corte de Brooklyn del ex funcionario nayarita, tanto Calderón como García Luna ordenaron al entonces gobernador de la entidad, Ney González (2005-2011), que “la línea era El Chapo”. Ante ello el ex mandatario federal respondió que la acusación es una absoluta mentira .