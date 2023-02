David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de febrero de 2023, p. 5

Nueva York. Dentro de un relato de engaños, corrupción, tortura, secuestros y asesinatos bajo sus órdenes, el ex fiscal de Nayarit y ex encargado de seguridad pública en Tepic, Édgar Veytia, declaró que el entonces gobernador de ese estado, Ney González, le dijo que el ex presidente Felipe Calderón y el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, le habían indicado en una reunión que “la línea era El Chapo (Joaquín Guzmán Loera)”, es decir, que las instrucciones eran apoyar a esa fracción del cártel de Sinaloa.

Pero en la sesión de este martes en el juicio contra García Luna, los fiscales no ofrecieron elementos que corroboraran los dichos de Veytia, su testigo cooperante.

Los abogados defensores de García Luna, en su contrainterrogatorio, no sólo resaltaron la vida profesional de engaño, violencia y actos corruptos de Veytia, sino también el hecho de que no estaba presente cuando supuestamente el presidente y el entonces secretario de Seguridad Pública giraron esas instrucciones.

Más aún, señalaron que Veytia jamás mencionó el nombre de García Luna en múltiples interrogatorios de fiscales estadunidenses hasta ahora y que participar en este juicio representa una oportunidad para reducir su propia sentencia.

En el noveno día de audiencias con testigos y presentación de evidencia en el juicio federal, Veytia fue el vigésimo testigo. Llegó escoltado por alguaciles, en uniforme beige de reos, para declarar contra García Luna.

De manera ensayada y en inglés se identificó como ex fiscal de Nayarit y ex jefe de seguridad de Tepic. Dijo que ayudó a los Beltrán Leyva y narró cómo aceptó pagos de 2 millones de pesos mensuales de ellos.

Agregó que así reunió más de un millón de dólares durante su tiempo como funcionario público, a las órdenes de Roberto Sandoval Castañeda, quien fue primero alcalde de Tepic y después gobernador de Nayarit.

Fue en 2011, cuando Veytia era secretario de Seguridad Pública de Tepic y Sandoval el alcalde, que el entonces gobernador Ney González le contó que había regresado de una reunión sobre seguridad en la Ciudad de México, con el presidente Calderón y García Luna y que ahí le dijeron que “la línea era El Chapo”.

Interrogado qué significaba esto, Veytia respondió que era “proteger a los de El Chapo y ya no a los Beltrán Leyva” y que no inquirió más, porque a un gobernador no se le piden explicaciones .

Ante los Beltrán Leyva y El Chapo

Durante su extenso y enredado interrogatorio, guiado por la fiscal Saritha Komatireddy, Veytia contó de una de varias reuniones con representantes, donde le dejaron saber que Arturo Beltrán Leyva pagará todos los gastos para la campaña a gobernador de Sandoval, lo cual nos puso del lado de los Beltrán Leyva .

Interrogado sobre si hay pruebas de ese pacto, respondió: Los acuerdos con los narcotraficantes no se hacen por escrito . Y así fue, hasta que murió Arturo Beltrán Leyva.

Sin embargo, el acuerdo de “no detener… no molestar” permaneció vigente en 2010, cuando el hermano de Arturo, Héctor Beltrán Leyva, se hizo cargo del cártel ahora conocido como El H2.

Poco después, en 2011, Sandoval ganó la gubernatura con dinero de los Beltrán Leyva, según Veytia, quien fue nombrado subprocurador del estado.