Periódico La Jornada

Miércoles 8 de febrero de 2023, p. 2

Nurgagi. Los rescatistas libraban en las primeras horas de este miércoles una batalla contra el tiempo para sacar a sobrevivientes de los escombros antes de que sucumban al frío, dos días después de que un terremoto azotó el sur de Turquía y el norte de Siria. La cifra de muertos ya superaba 8 mil 164 y se presume que aumentará.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, decretó el estado de emergencia por un periodo de tres meses en 10 provincias del sureste golpeadas por los dos sismos del lunes pasado: de 7.8 en medio de la madrugada y el otro de magnitud 7.5 al mediodía.

En Turquía, el número de fallecidos se elevó a 5 mil 894, y 34 mil 810 personas han resultado heridas, según el último balance de las autoridades.

Al cierre de esta edición se tenía el registro de mil 250 muertos y 2 mil 54 heridos en las zonas de Siria controladas por las autoridades, a los que hay que sumar más de mil 20 fallecidos y 2 mil 400 heridos en las áreas controladas por los rebeldes respaldados por Estados Unidos en las provincias de Idlib y Aleppo.

En Ginebra, James Elder, portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, declaró: Los terremotos (...) pueden haber matado a miles de niños , y añadió que los refugiados sirios en el noroeste del país y en Turquía se encontraban entre las personas más vulnerables afectadas.

Los balances a un lado y otro de la frontera no dejan de aumentar y, teniendo en cuenta la magnitud de la destrucción, pueden seguir la misma tendencia.

Sólo en Turquía, las autoridades contabilizaron casi 5 mil inmuebles derrumbados.

Además, la caída radical de las temperaturas conlleva un riesgo suplementario de hipotermia para los heridos y las personas atrapadas bajo los escombros.

En los últimos dos días se han producido dramáticos rescates, incluidos los de unos niños pequeños que emergieron de montones de escombros más de 30 horas después del sismo. Pero también había una desesperación generalizada y una creciente molestia por el ritmo tan lento de las labores de rescate en algunas zonas.

Es como si nos hubiéramos despertado en el infierno , comentó Osman Can Taninmis, cuyos familiares siguen debajo de los escombros en Hatay, la provincia más afectada de Turquía. No podemos responder a absolutamente nada. La ayuda no llega, no puede llegar. No podemos llegar a nadie. Todo está destruido .

A veces con las manos desnudas, los socorristas continuaron la dramática búsqueda de supervivientes, al desafiar al frío, la lluvia o la nieve y el riesgo de nuevos derrumbes por las réplicas.