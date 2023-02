▲ Hace algunos ayeres, Santiago Creel (en la imagen, a la izquierda) operó, activa y obscena-mente para que Andrés Manuel López Obrador no lograra la candidatura presidencial, en línea con las maquiavélicas instrucciones de Fox, Martita y la pandilla panista. Foto La Jornada

ué tiempos aquellos. Allá por las candentes jornadas del desafuero del jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, en 2004, se escuchó la voz de un envalentonado secretario foxista de Gobernación (hoy disfrazado de mártir de la democracia que, según dice, busca desterrar, de una vez por todas, las confrontaciones ) que a los cuatro vientos gritaba: Andrés Manuel López Obrador debe enfrentar como hombrecito el juicio en su contra, en vez de sacar el bulto y echar la culpa a los demás .

Se trata de Santiago Creel, quien 19 años atrás, como inquilino del Palacio de Cobián, suciamente utilizó el puesto (junto a Fox, Martita y la pandilla panista) y desde él operó para lograr el desafuero del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal y así impedir que éste alcanzara la candidatura presidencial en las elecciones de 2006, algo que, por lo demás, no logró. ¡Como hombrecito !, exigía quien hoy, disminuido y ridículo, reclama desterrar, de una vez por todas, las confrontaciones .

Es el mismo personaje que por aquellos ayeres buscaba para sí la candidatura presidencial por su partido, PAN, e hizo cochinero y medio para lograrla, algo que, dicho sea de paso, se le apestó a pesar de sus enjuagues con los medios electrónicos (450 permisos para salas de juego y casinos a Televisa y Tv Azteca, entre otros, a cambio de una bonita campaña promocional a su favor). Finalmente, las televisoras y otros mafiosos se quedaron con el jugoso negocio y Creel se fue por el caño. Pero hoy llama al diálogo y a superar los intereses de facción .

Creel operó, activa y obscenamente, para que Andrés Manuel no lograra la candidatura presidencial en línea con las maquiavélicas instrucciones de Vicente, Martita y la pandilla panista, pero lo hizo, también, como suerte de venganza, porque en el año 2000 López Obrador lo derrotó en las elecciones por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Rencoroso y rabioso, el ex consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral y hoy mártir de la democracia actuó como vil delincuente, como en los cochupos del Pemexgate y los Amigos de Fox.