A propósito, no pasó desapercibido que Blinken haya hecho llegar al canciller ruso Lavrov una propuesta , a través de la mediación egipcia, que desechó (https://bit.ly/3Hs7Kpg). Según Escobar, la oferta de EU no toma en cuenta para nada al jázaro Zelensky cuando los “estadunidenses proponen una variación de la clásica oferta que no puedes rechazar que incluye concesiones que pueden satisfacer los imperativos de la seguridad de Rusia”. Escobar prescinde las nociones fantasiosas : las armas de EU ayudaron a pulverizar (sic) las fuerzas de invasión de Putin y a Rusia no se le debe dejar descansar, reagruparse y atacar , como adujo Ignatius en su hierático mensaje.

En fechas recientes se han manejado las pletóricas reservas de titanio en Ucrania que son invaluables para la aviación (https://bit.ly/40uKjnM), lo que explica el interés del financiamiento de Black Rock coordinado por dos jázaros: Zelensky y Larry Fink (https://cnb.cx/3JFj3Nv). Escobar aduce que sería un golpe terrible para Zelensky la captura de Odesa, principal puerto del mar Negro y una de sus salidas para exportar granos, lo cual dejaría a Ucrania sin salida al mar. Finalmente, Escobar define como rebasada la peregrina victoria de Ucrania, de los propagandistas del Atlantic Council (https://bit.ly/3jzPdiL). Concluye que los neoconservadores straussianos se encuentran en profundo pánico : a grado tal que la pugnaz rusófoba, también jázara, Victoria Nuland prometió relajar las sanciones en caso de que Moscú regrese a las negociaciones . ¿Qué estira y afloja sigue?

