Reuters, Ap y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de febrero de 2023, p. 21

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó ayer la democracia de su país de inquebrantable y se comprometió a trabajar con la oposición, en un discurso sobre el estado de la Unión que sirvió de rama de olivo a los escépticos republicanos y de proyecto para su candidatura a la relección en 2024.

En su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso desde que los republicanos tomaron el control de la Cámara de Representantes, en enero, Biden citó los avances en una economía pospandémica, y subrayó que un Legislativo amargamente dividido podría superar sus diferencias.

A menudo se nos dice que demócratas y republicanos no pueden trabajar juntos, pero en los dos últimos años hemos demostrado que los cínicos y los detractores estaban equivocados , señaló el demócrata. A mis amigos republicanos, si pudimos trabajar juntos en la pasada legislatura, no hay razón para que no podamos encontrar el consenso en cosas importantes en este periodo .

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, se sentó por primera vez detrás de Biden durante el discurso.

No quiero arruinar su reputación, pero estoy deseando trabajar con usted , dijo Biden entre risas.

Una de las pruebas de ese desafío serán los esfuerzos de la Casa Blanca para elevar el techo de la deuda, de 31.4 billones de dólares, que debe aumentarse en los próximos meses para evitar un impago. La Casa Blanca ha dicho que Biden no negociará sobre esa necesidad; los republicanos quieren recortes del gasto a cambio de su apoyo.

Tratando de proyectar optimismo de frente a la campaña presidencial de 2024, Biden informó que la economía ha creado 12 millones de nuevos puestos de trabajo, que el covid-19 ya no controla las vidas de los estadunidenses y que la democracia del país permanece intacta a pesar de enfrentarse a su mayor amenaza desde la Guerra Civil (1861-1865).

Hoy, aunque magullada, nuestra democracia permanece incólume e intacta , destacó.

Desde su toma de posesión, poco después del intento de golpe de Estado por seguidores de Donald Trump que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021, Biden ha dicho que quiere unificar el país. Y se ciñó a ese tema, destacando un enorme proyecto de ley de infraestructuras al que se habían opuesto muchos legisladores de oposición.

Agradezco sinceramente a mis amigos republicanos que votaron a favor de la ley , comentó.

Y a mis amigos republicanos que votaron en contra, pero que piden financiar proyectos en sus distritos, no se preocupen. Prometí ser el presidente de todos los estadunidenses; financiaremos sus proyectos y los veré en la inauguración , añadió, provocando risas y aplausos.

Durante su discurso, el mandatario pidió que el Congreso apruebe un impuesto mínimo a los multimillonarios; acusó a las grandes compañías petroleras de especular durante la reciente crisis del combustible y pidió un fuerte aumento de impuestos sobre la recompra de acciones para impulsarlas a invertir más en la producción de crudo.