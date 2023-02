Raúl Robledo

Miércoles 8 de febrero de 2023, p. 26

Monterrey, NL., El gobernador Samuel García Sepúlveda pidió al Congreso de Nuevo León diferir la audiencia que la comisión anticorrupción de la legislatura programó para el próximo viernes, en la cual el mandatario comparecería para enfrentar el juicio político al cual pretende someterlo el Legislativo, por incurrir en presuntas violaciones graves a la Constitución local, al no presentar a tiempo el presupuesto de egresos 2023.

Posteriormente, en entrevista colectiva, el titular del Ejecutivo estatal, emanado del partido Movimiento Ciudadano, afirmó: “No le voy a dedicar un solo minuto a ese bluff (engaño) del Congreso; ya les he dicho por todas las vías que me dejen trabajar”. Aseguró que 2023 es un año histórico para Nuevo León. No le voy a dedicar un minuto de mi tiempo a esas chicanadas de los diputados .