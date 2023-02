Lorenzo Chim, Emir Olivares y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de febrero de 2023, p. 25

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, y sus colaboradores Raúl Aarón Pozos Lanz, secretario de Educación Pública, y Armando Toledo Jamit, jefe de la oficina de la mandataria, aseveraron que es falso que el dinero que estos dos últimos recibieron, junto con la senadora morenista Rocío Abreu Artiñano, se haya destinado para la campaña de la entonces candidata.

Aseguraron que los recursos que se observan en los videos difundidos por televisión se utilizaron para atender gestiones diversas y apoyos a productores rurales; al respecto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que el partido guinda no será tapadera de nadie .

Sansores afirmó anoche que los videos captados supuestamente por el circuito de vigilancia de la oficina adjunta de la Secretaría de Gobierno, ubicada en el cuarto piso del palacio estatal, fueron editados para alterar las fechas de grabación, pues no corresponden a mayo de 2021, antes de los comicios.

Anuncia libro contra el dirigente del PRI

En la emisión semanal de su programa Martes del Jaguar, la mandataria morenista acusó al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, de estar detrás de la difusión y manipulación de esas grabaciones.

Atribuyó esta maniobra a su desesperación porque ha sido exhibido en actos de corrupción, los cuales, dijo, seguirá difundiendo. Incluso adelantó que está pensando publicar un libro con todo el material e información que posee sobre Alito.

Tarde o temprano se le va acabar el fuero y lo vamos a ver en la cárcel, así como ocurrió con (Genaro) García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno del panista Felipe Calderón aseguró.

A su vez, Raúl Pozos Lanz, secretario de Educación Pública y ex dirigente estatal del PRI, consideró que la difusión del video donde se le observa embolsándose fajos de billetes en una oficina del palacio de gobierno es parte de una guerra sucia para detener los avances de la 4T . Indicó que ese dinero se utilizaba para atender gestiones diversas .

A su vez, el jefe de la oficina de la Gobernadora, Armando Toledo Jamit, aseguró que el efectivo que se le ve recibir en la filmación era parte de los apoyos que la administración estatal daba a productores rurales, como el pago del seguro catastrófico, ya que en varias comunidades no hay bancos y se les debe llevar el dinero.

Pozos Lanz fue el primero en defenderse: “Existe una guerra sucia, con una campaña que intenta de nuevo detener los avances de la 4T en México”, subrayó.

Recordó que fue senador de 2012 a 2018 y adujo que gestionar en nombre de la población es una de las responsabilidades de todo legislador. Lograr apoyos para la gente es totalmente genuino, y esa ha sido mi convicción desde que tengo actividad pública , expuso.

En sus redes sociales, agregó que los gobiernos apoyan a los legisladores para sus labores sociales y las gestiones realizadas durante todo ese periodo se convirtieron en apoyos para ciudadanos.

Siempre me he conducido dentro del marco de la ley. Deslindo a (la mandataria) Layda Sansores San Román, quien ha demostrado su apego a la legalidad como candidata y como nuestra gobernadora, En Campeche todos nos conocemos. No somos iguales, sabemos quiénes siguen dañando y dividiendo a este estado , acusó.

“Las calumnias y ataques siempre han existido, y en medio de una guerra política como la de (el dirigente nacional priísta Alejandro) Alito Moreno, lamentablemente seguirán. Nosotros seguiremos avanzando en la trasformación de Campeche y del país, seguiremos unidos y apoyando a la gente que más lo necesita”, remató.

Eran fondos en efectivo para el campo: Toledo

Armando Toledo sostuvo por su parte que quien entregó las grabaciones mintió sobre las fechas, “porque ese video es de cuando yo era secretario de Desarrollo Rural en el gobierno de Alejandro Moreno, del 2015 al 2018, y no cuando ellos apuntan. La fecha fue recortada de la filmación original, pero si muestran el video completo podrían corroborar que fue en esa época.