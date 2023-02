Saúl Maldonado

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de febrero de 2023, p. 24

Durango, Dgo., Tres presuntos responsables de la contaminación de anestesia que derivó en contagios de meningitis micótica y la muerte, a la fecha, de 35 personas, la mayoría mujeres, fueron detenidos ayer, informaron las fiscalías General del Estado (FGE) y Estatal Anticorrupción.

Se trata del anestesiólogo Omar N; Guadalupe N, verificadora de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Durango (Coprised), y Joaquín N, ex director de ese organismo.

La titular de la FGE, Sonia de la Garza Fragoso, explicó que la madrugada del martes se aprehendió a Omar N, considerado el causante de la contaminación del medicamento que originó la meningitis micótica, que ha causado 35 decesos y 79 casos positivos del primero noviembre pasado hasta ayer.

Señaló que el detenido violó la norma oficial mexicana y la Ley General de Salud en su actuar como anestesiólogo. Realizaba prácticas indebidas, como llevar el medicamento de un nosocomio privado a otro. Del hospital Del Parque trasladó la contaminación a los otros tres centros (Dikava, Santé y San Carlos) , actualmente clausurados, expuso la fiscal.

Puntualizó que el especialista es el único anestesiólogo que transportaba su fármaco para utilizarlo en las cirugías en las que aplicaba el bloqueo general.

Aseveró que Omar N mezclaba su medicamento con otro que le facilitaba el hospital Del Parque; después ese contenido lo llevaba a las otras tres clínicas privadas donde prestaba sus servicios.

“La mala praxis de este médico pudo haber provocado y llevado la contaminación por el hongo (Fusarium solani) al resto de nosocomios. Es el único que aparece con procedimientos en los cuatro hospitales y solo él trasladaba su medicamento”, insistió De la Garza.

Además, de los 79 pacientes positivos a meningitis, 61 fueron atendidos en el hospital Del Parque y de los 35 fallecidos por esa causa, 32 estuvieron en dicha unidad médica.

De la Garza Fragoso destacó que hace varias semanas el anestesiólogo compareció ante la FGE y negó que él transportara el fármaco. Sin embargo, el personal administrativo y médico de los hospitales Dikava, Santé y San Carlos confirmaron que Omar N llevaba su propia anestesia.