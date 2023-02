César Arellano García

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de febrero de 2023, p. 19

La aprobación de la iniciativa de reforma a las leyes de aviación civil y de aeropuertos, que el Ejecutivo federal envió en diciembre para permitir operaciones comerciales de aerolíneas extranjeras entre destinos dentro del país, es estratégica y crucial para recuperar la categoría 1 en el sector, señaló Hugo Lara Moya, director ejecutivo técnico de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

La Administración Federal de Aviación (FAA) no podrá solventar 25 por ciento de estas no conformidades detectadas, 10 de las 39, hasta que la iniciativa, que el Ejecutivo envió al Congreso el 15 de diciembre del año pasado, se apruebe en los términos propuestos. Si los hallazgos no se solventan al 100 por ciento, el Estado mexicano no estaría en condiciones de recuperar la Categoría 1 como ya se ha indicado.

Durante un foro de aviación que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, integrantes de grupos empresariales del sector, aerolíneas, grupos aeroportuarios y asociaciones de pilotos coincidieron en que el cabotaje de manera unilateral, como lo plantea el Ejecutivo federal, es una iniciativa que generaría desventaja competitiva para la industria aérea mexicana.

Diana Olivares Ábrego, presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), expresó que la industria aplaude el compromiso y esfuerzo de autoridades federales por recuperar la Categoría 1 este año, sin embargo, manifestó que la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal puede afectar de manera grave a la industria del país.