El consumo privado interno se contrajo en noviembre por primera vez luego de cuatro meses en expansión, mientras la inversión fija bruta no reportó crecimiento mensual en el periodo de referencia.

Hasta cierto punto es decepcionante si se consideran las expectativas sobre la derrama económica de El Buen Fin y la Copa del Mundo. No obstante, no es del todo sorprendente, considerando el avance acumulado de 1.2 por ciento en los cuatro meses previos; presiones inflacionarias prevalecientes en las mercancías alimenticias y no alimenticias, servicios (subyacente); y un apretamiento monetario adicional. Como tal, esto es consistente con la caída en las ventas de mismas tiendas de la Antad (de 1.6 por ciento anual en términos reales) , describió Francisco Flores, director de economía nacional de Banorte.

La inversión en instalaciones, maquinaria y equipo total en México, de origen nacional e importado, no presentó crecimiento mensual en el penúltimo mes de 2022.

Por componente y con datos ajustados por estacionalidad, en noviembre los gastos efectuados en construcción aumentaron 1.4 por ciento a tasa mensual, apoyado por la no residencial (2.8 por ciento mensual).