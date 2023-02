▲ En su presentación como director técnico del Mazatlán FC, Rubén Omar Romano descartó que su carrera esté terminada después de no dirigir a ningún equipo en la Liga Mx desde hace cinco años, cuando tuvo su última experiencia al frente del Atlas. Nunca me retiré, sólo dejé de dirigir, pero soy sincero: estaba esperando opciones dentro y fuera de México, porque mi cabeza está en busca de un título que se me ha negado , dijo luego de firmar un contrato por dos torneos. Foto @mazatlanfc, con información de Alberto Aceves.