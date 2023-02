De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de febrero de 2023, p. a10

Arturo Elías Ayub, ex directivo de Pumas y León en diferentes etapas, analizó de manera crítica lo que ocurre actualmente en el futbol mexicano. En un espacio abierto con sus seguidores en Twitter, el empresario señaló que haría ocho millones de cambios en el formato de la Liga Mx, porque no hay competencia. No puedes ver 90 minutos, todo está mal , cuestionó. Hay 18 equipos y clasifican todos... bueno, pasan 12 (a la liguilla); nadie asciende ni desciende, por eso nadie la ve .

Elías Ayub, hombre clave en el bicampeonato que lograron los universitarios en 2004 bajo la dirección técnica de Hugo Sánchez, descartó la posibilidad de volver al circuito debido al riesgo de sufrir problemas de salud.