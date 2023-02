Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de febrero de 2023, p. 4

El escritor británico de origen indio Salman Rushdie reapareció públicamente seis meses después de haber sido atacado durante una presentación en Chautauqua, en el estado de Nueva York, donde recibió hasta 12 puñaladas de arma blanca en rostro, cuello, hígado, tórax y abdomen.

El autor perdió el ojo derecho, tiene dificultades para escribir y, en ocasiones, pesadillas aterradoras , según relató en una extensa entrevista con The New Yorker, publicada este lunes.

En el artículo El desafío de Salman Rushdie , con motivo del lanzamiento de la novela, Victory City, el periodista David Remnick hace un recuento de la vida del narrador, objeto de amenazas durante décadas a raíz de la publicación de Los versos satánicos (1988) y quien habla de la escritura como un acto que desafía la muerte.

Rushdie estuvo hospitalizado durante seis semanas luego del atentado en agosto. En los meses posteriores a su alta, permaneció en su casa de Nueva York, con salidas al doctor, a veces dos o tres diarias .

Si sigues adelante, algo saldrá

El autor reconoció en la entrevista lo difícil que le resulta escribir. Me siento para hacerlo y no pasa nada. Cuando finalmente escribo, siento una combinación de estar con la mente en blanco y tener basura, eso que escribo lo borro al día siguiente. En realidad todavía no salgo de ese bosque .

Sin embargo, añade The New Yorker, Rushdie no se permite emplear la frase bloqueo de escritor . “Todo el mundo vive un momento cuando no hay nada en su cabeza. Uno piensa: ‘Oh, bueno, nunca habrá nada’. Algo que he aprendido a mis 75 años y al haber escrito 21 libros es que si sigues adelante, algo saldrá”.

El narrador añadió que intenta no adoptar el papel de víctima, de otra manera estaría “sentado diciendo: ‘Alguien me metió un cuchillo. ¡Pobre de mí!’ Cosa que a veces pienso (risa). Duele, pero evito pensar que eso sea lo que pensarán los lectores del libro. Más bien quiero que sean cautivados por la historia y transportados”.

Rushdie recordó que hace muchos años había personas a quienes parecía cansar con su existencia: “No les gustaba, porque debí de haber muerto. Ahora que casi muero, todo el mundo me ama… Ese fue mi error en aquel entonces. No sólo vivía, sino trataba de hacerlo bien. Error garrafal. Recibir 15 puñaladas, mucho mejor”.

Remnick le preguntó si se equivocó al bajar la guardia cuando se mudó a Nueva York. Rushdie respondió que se pregunta lo mismo, pero que desconoce la respuesta: “Tuve más de 20 años de vida. ¿Eso es un error? También escribí muchos libros. Los versos satánicos fue el quinto libro publicado y Victory City, el número 21. Así que tres cuartas parte de mi vida como escritor sucedió a partir de la fatwa. De alguna manera, uno no puede arrepentirse de su vida.