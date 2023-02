Todo en la misma línea elaborada por el gobierno de Biden. Él mismo la reiteró en la cumbre de la OTAN (28/6/22): En esta cumbre hemos reunido a nuestras alianzas para hacer frente tanto a las amenazas directas que Rusia representa para Europa, como a los retos sistémicos que China plantea para un orden mundial basado en reglas . En las reglas de EU, por supuesto. Este país no apartará sus decisiones de esa línea. AL no le representa prioridad alguna. Apenas para vigilar que su dispersión política no se traduzca en demasiados acercamientos con esos dos horripilantes enemigos.

La Celac nació con el propósito de fortalecer la soberanía de los países de AL, justamente frente al poder que la oprime: EU. No puede AL, por tanto, incluir a EU como parte de ese propósito. El gobierno de México debe revisar su postura internacional y latinoamericana. Biden dijo en México, con claridad, que su asunto es el mundo, no el subcontinente. Los gobiernos de AL reconocen al gobierno progresista de México y, gentilmente, no han contradicho a México en su afán de integración continental americana. Pero ni Biden, ni los gobiernos de AL, están por esa integración. AL debe avanzar en el propósito de la Celac.

AL enfrentó un foso –la crisis de la primera ola de gobiernos progresistas– y la Celac no tuvo encuentros de presidentes en 2017/2021. A instancias de México, fueron restablecidos y los temas abordados se han diversificado. El regreso de Lula, claramente, ya está dando mayor impulso a la Celac. Pero no puede ser ocultado que México es visto en el resto de América Latina con cautela, si no con escepticismo, especialmente desde que firmó el TLC/T-MEC, que creó para México un modo de integración y dependencia que no existe para el resto de AL.

Hay otros problemas difíciles en la Celac. Para su última reunión, sectores de la derecha con poder en Argentina, rechazaron la asistencia de Nicolás Maduro que, en un clima de presiones y amenazas de EU, no asistió a la cumbre. También rechazaron a Daniel Ortega y a Miguel Díaz Canel, igualando así a dos presidentes sideralmente distintos.

Si hay o no incompatibilidad estructural entre México y el resto de AL, puede depender de un trabajo profundo de posibles acuerdos en el seno de la Celac. Es por ahora, un asunto en el limbo.