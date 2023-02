Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 7 de febrero de 2023, p. 10

Carla Humphrey Jordan, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió sobre los riesgos de polarización por la reciente reforma electoral. Al mismo tiempo se manifestó en contra de que el árbitro de la contienda abone a esa confrontación y asuma protagonismos que no le corresponden.

“La polarización no ayuda a nadie en el país. Hay cosas buenas en la reforma, en el plan B, y otras que pudieron haberse mejorado con un diálogo adecuado con legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos”, comentó a La Jornada.

La abogada, especialista en derecho constitucional y ciencia política, señaló que en el paquete de cambios a las leyes secundarias relacionadas con temas electorales ni todo es malo, ni todo es bueno .

Aquí un extracto de la entrevista.

–¿Cuál es su opinión, en general, de la reforma?

–Estamos en un punto muy polarizado en el cual se tiene que hablar de que todo está mal o todo está bien. Creo que hay muchas cosas intermedias, muchos grises que vale la pena mencionar como aciertos de la reforma, pero hay otras que se hicieron sin el cuidado adecuado, sobre todo de cara a una elección presidencial. Hoy seguimos sin tener un marco jurídico, no sabemos si el proceso electoral va a empezar en septiembre o en noviembre, lo cual es complejo para nosotros y para los partidos políticos, porque no se sabe cuáles serán las reglas del juego. La reforma debió ser en un proceso intermedio, no antes de uno presidencial.

–¿Cuál es la consecuencia de ese último punto?

–Sin duda hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer; seguimos votando igual que hace 32 años: una boleta impresa, con cada vez mayores elementos de seguridad y una urna física en casillas en donde se siguen nombrando a los funcionarios de la misma manera, por la desconfianza que se tuvo antes del nacimiento del IFE y del INE.

–¿Se refiere a los rezagos en el país en cuanto al voto electrónico?

–Sí, para mí este tema era muy importante y tiene muchas vertientes. Cada vez que pongo un tuit al respecto me dicen “ah, claro, es que quieren que se pueda hackear el sistema”, pues no, hay muchas posibilidades de voto electrónico y no todas son iguales.

–¿Por ejemplo?

–Las urnas electrónicas no están conectadas a internet, entonces no se pueden hackear; por el mismo motivo no tiene que ver la conectividad (de las comunidades); me dicen es que si se va la luz, ya no funciona ; no es así, esas urnas tienen baterías que les dan autonomía de entre tres a ocho horas. Otra de las quejas es que con ello no se puede hacer recuento de votos, lo cual es también falso porque se imprime un comprobante de votación que cae en una urna.

Al preguntarle sobre los aciertos y riesgos del plan B, la consejera Humphrey habla, en sentido positivo, de llevar a la ley el voto en prisión preventiva y las acciones afirmativas, aunque en este último punto lamenta que se limita a 25 espacios en la Cámara de Diputados, lo mismo que la falta de flexibilidad en la paridad.

En cuanto al voto electrónico, si bien es el único punto que cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas, señala que los avances son ínfimos, por lo que en la elección de 2024 el INE tendrá que mandar imprimir 300 millones de boletas en papel seguridad. El INE va tarde. Se han utilizado 294 urnas electrónicas en tres procesos electorales, o sea, nada. No hay ese impulso por avanzar , lamenta la consejera, activa promotora de la modernización en el sufragio.

–¿Ve otros puntos positivos en el plan B?

–Sí, aunque este punto a mis colegas no les gusta, que es la desaparición de la Junta General Ejecutiva.

–¿Considera posible reducir la estructura del INE?

–Yo, desde que llegué en agosto de 2021, propuse una comisión de innovación y modernización; se acordó en Consejo General aprobarla en fechas posteriores y la sigo esperando hasta el día de hoy. También los bloqueos internos son importantes para no seguir avanzando en algunos temas.