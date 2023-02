De La Redacción

Martes 7 de febrero de 2023

El ex gobernador priísta de Coahuila Humberto Moreira negó tener vínculos con el ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, como declaró Héctor Javier Villarreal, quien fue secretario de Finanzas durante su administración (2005-2011), en el juicio que se sigue al ex zar antidrogas en la Corte del distrito este de Nueva York.

Moreira destacó las discrepancias que mantuve con (el hoy ex Presidente) Felipe Calderón mientras ejercí como gobernador , y recordó no haber firmado el desplegado de mandatarios que reconocía el triunfo (del panista) en la Presidencia .