Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 7 de febrero de 2023, p. 3

Pese a la polémica que generó la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, por mantenerse sentada cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la ceremonia por el aniversario de la Constitución el domingo pasado, el mandatario calificó el gesto de una muestra del cambio y la transformación. Expuso que antes los ministros eran empleados del presidente y ahora hay división entre los poderes de la Unión.

A la vez, López Obrador rechazó los llamados al diálogo que hizo en el mismo acto el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel. El mandatario opinó que “el diálogo que ellos quieren busca prebendas, es regresar a los moches”.

Sin pregunta de por medio sobre el tema en su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo recalcó: Ayer (domingo) me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto, porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del presidente .

Agregó que desde el porfiriato se hablaba de la división de poderes, pero en realidad era el Ejecutivo el que se convirtió en el poder de los poderes y expresó: ¿Cuándo se había visto que se quedara sentado el presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación. Ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía .

El tabasqueño reiteró que no dejará de insistir en los cambios en beneficio del pueblo.