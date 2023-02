E

n un mundo globalizado es imposible competir a largo plazo si no se cuenta con la calidad necesaria. En todos los ámbitos de la economía se puede adquirir un bien o servicio una vez, pero si el producto no sirve o hace daño, no se vuelve a comprar.

El tema de la calidad es importante en cualquier industria, pero tiene mayor relevancia en aquellos sectores en que está en juego la seguridad, el bienestar y la salud, tales como el transporte, los alimentos o los medicamentos. Si algo falla en este tipo de bienes y servicios, los consumidores corren peligro en su integridad física.

Por ello, hay instituciones públicas, como la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios que obliga a instituciones públicas y privadas a mantener las mejores prácticas internacionales en sus ámbitos de competencia.

Otra institución relevante para minimizar riesgos de salud es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria que otorga certificados tipo inspección federal a empresas que cumplen con normas de higiene y calidad en productos cárnicos.

Además, existen protocolos internacionales en materia de calidad, como la certificación ISO 37301, relacionada con el cumplimiento de normas globales, lo que genera certidumbre no sólo para los consumidores en México, sino para que las empresas puedan participar en otros mercados.