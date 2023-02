Espera que haya más debates sin tantos brincos ni sombrerazos

E

l 5 de febrero festejamos a nuestra Carta Magna, y la ceremonia es un refrendo de la división de poderes, precisamente señalada en la propia Constitución. Esta vez hubo un debate en el que los tres poderes representados plantearon las facultades que cada uno tiene.

El discurso del Presidente, con su proyecto de nación y sus críticas al pasado; la ministra presidenta, con un discurso en defensa de la legalidad y, diría yo, la praxis del derecho, y el diputado Creel, en su papel de opositor y como representante del Senado llevó la voz de su partido. En mi opinión fue un día lleno de democracia, en el que cada poder plasmó sus ideas. Espero que sigamos por este camino sin tantos brincos ni sombrerazos.

Juan José Jiménez Albo

Presa 25 años por una injusticia pide que el Presidente la escuche

Deseo hacer público que el 2 de febrero fui sacada con violencia del área femenil del Cereso de Morelos, donde estuve 25 años por la fabricación de un delito grave por los policías judiciales de ese estado, en 1998, quienes, sin causa justa, me incriminaron luego de retenerme cuatro días mediante tortura y ante la indolencia de jueces que pasaron por encima de pruebas que evidenciaban inocencia desde el principio, y me condenaron a 30 años de cárcel.

Claro es que la mas interesada en dejar la prisión de inmediato era yo, pero esto no podría ser saliendo con beneficios ; es decir, bajo la deshonra y mancha de ser culpable de un delito, sino limpiando plenamente mi nombre, pues desde hace nueve años denuncié los hechos y en unos días la fiscalía de Morelos ofreció ejercitar acción penal contra los policías que me detuvieron y me causaron el daño más terrible de mi vida. Las autoridades del Poder Judicial del estado orquestaron el vulgar lanzamiento del lugar en que me encontraba.

Pido muy respetuosamente al presidente Andrés Manuel López Obrador un espacio para exponer los hechos que he vivido, para que se garantice el derecho de la no repetición y que nunca más una mujer mexicana sea víctima de semejante atropello. Agradezco a La Jornada los espacios que me dio para expresarme desde mi encarcelamiento injusto.

María Luisa Villanueva Márquez

Respuesta de articulista a Horacio Socolovsky

Agradezco el acucioso seguimiento de mi trayectoria como articulista de opinión. Aclaro que, en este ámbito periodístico, así como investigador del INAH y militante de izquierda anticapitalista, siempre he mantenido una posición crítica hacia todos los gobiernos neoliberales, dedicado a estudiar y apoyar las resistencias de los pueblos originarios.

Da cuenta de ello el libro más reciente Pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación, de Bajo Tierra Ediciones, que sí, felizmente publica libros de feminismo antipatriarcal , y también de otros temas cruciales.

Sobre el Tren Maya, que tanto parece preocuparle, recomiendo, entre otros, el libro coordinado por Giovanna Gasparello y Violeta Núñez Rodríguez Pueblos y territorios frente al Tren Maya, escenarios sociales, económicos y culturales, y la consulta de páginas que documentan lo que ocurre en el terreno, como la del Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos (https://www.caminoalandar.org/) y la del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la UNAM.

Dr. Gilberto López y Rivas

Afectados por sismo de 2017 piden intervención de Claudia Sheinbaum

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo: el Presidente dijo en su conferencia del 2 de febrero que “no dejará obras inconclusas. Si sale el candidato o la candidata para sustituirme… a todos les estoy pidiendo que terminen las tareas y ya después ven que hacen”.