n el juicio que se sigue en Nueva York al ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, por vinculación con el narcotráfico y otros delitos, salió a relucir ayer el testimonio de Héctor Villarreal Hernández, ex secretario de Finanzas de Coahuila, quien afirmó que el ex gobernador de esa entidad Humberto Moreira diseñó un esquema de corrupción que generó alrededor de 200 millones de dólares, de los que el ex mandatario estatal se habría apropiado de 40 millones.

Asimismo, el testigo afirmó que Moreira fue el intermediario entre García Luna y el periódico El Universal para que ese medio mejorara la imagen del ex policía y contrarrestara los señalamientos que ya se hacían sobre sus relaciones con narcotraficantes.

A los testimonios de delincuentes sentenciados o procesados, en el juicio de Nueva York se han incorporado los del ex responsable de las finanzas coahuilenses y del ex policía Francisco Cañedo, quien dijo haber presenciado un encuentro carretero en Morelos entre quien fue el hombre fuerte del gobierno de Felipe Calderón y los narcotraficantes Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Ello aporta un nuevo elemento de verosimilitud a las acusaciones de los fiscales, en la medida en que unos y otros coinciden en sus relatos, y complica la situación de García Luna