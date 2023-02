Afp, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 7 de febrero de 2023, p. 22

Nueva York., A medida que aumentan los riesgos de escalada en Ucrania, el mundo se dirige con los ojos muy abiertos hacia una guerra más amplia , alertó ayer el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, en un discurso en el que presentó sus prioridades para este año.

Hemos iniciado 2023 con la vista puesta en una convergencia de desafíos nunca vistos en nuestras vidas , declaró Guterres ante la Asamblea General de la ONU, que guardó un minuto de silencio por las víctimas del devastador terremoto en Turquía y Siria.

En su intervención, Guterres recordó que los científicos que vigilan el reloj del apocalipsis dicen que la humanidad nunca ha estado tan cerca de su fin, viéndolo como una señal de alarma. Necesitamos despertar y ponernos a trabajar , señaló, al enumerar los temas urgentes para 2023.

En el primer lugar de esta lista ubicó la guerra en Ucrania. Las perspectivas de paz disminuyen mientras las de mayor derramamiento de sangre van en aumento , detalló el secretario general.

A tres semanas del primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, Guterres aseveró que se está “infligiendo un sufrimiento indecible al pueblo ucranio, con profundas implicaciones globales.

Me temo que el mundo no camina sonámbulo hacia una guerra más amplia. Me temo que lo está haciendo con los ojos muy abiertos , apuntó.

Más adelante mencionó otras amenazas a la paz, desde el conflicto israelí-palestino hasta Afganistán, Birmania, el Sahel y Haití.