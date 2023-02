De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 7 de febrero de 2023, p. a11

El América se mantuvo en la cima de la Liga Mx Femenil con su cuarta victoria consecutiva. En menos de 10 minutos, las Águilas resolvieron el partido ante el León con los goles de la francesa Aurelie Kaci (5) y la estadunidense Sarah Luebbert (8), firmando un contundente 2-0 en la cancha Centenario de Coapa.

La gran virtud de las azulcremas, equipo con el mayor número de anotaciones en cinco jornadas del torneo (21), fue la consistencia que mostraron en esfuerzo y sacrificio. Con el liderazgo de la española Andrea Pereira en la defensa, los intentos de Daniela Calderón y la argentina Mariana Larroquette resultaron una tarea sencilla para Jocelyn Orejel y Karen Luna.

Sin profundidad, las leonesas mostraron falta de variantes de mitad de campo hacia adelante, mismo problema que han arrastrado desde la segunda fecha, cuando iniciaron su racha de derrotas en fila. Con la de ayer, ya suman cuatro y se ubican con apenas tres puntos en la parte baja de la clasificación.

En tanto, las dirigidas por Ángel Villacampa sumaron 13 unidades y una mejor diferencia de goles que Chivas, ubicado ahora en el tercer sitio.