De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 6 de febrero de 2023, p. 13

Gabriela Gómora, jefa del servicio de atención sicológica del Instituto de Fisiología Celular de la Univer-sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refirió que las cifras de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que en 2020 se registraron 7 mil 818 decesos por lesiones autoinfligidas, lo que representó 0.7 por ciento del total de muertes en el año y una tasa de suicidios de 6.2 por cada 100 mil habitantes. El tema, puntualizó, es complicado y doloroso, con un gran impacto en la población; la ideación suicida tiene ciertos indicadores que todos podríamos llegar a experimentar .

Al dictar la conferencia Ya no puedo más con la vida: Identificando el riesgo suicida , la sicoterapeuta individual, familiar y de pareja, indicó que en el mundo fallecen más seres humanos por esa causa que por VIH, cáncer de mama, guerras u homicidios. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cien muertes ocurre por suicidio .

A través de un comunicado de la UNAM, la investigadora también mencionó que, en una encuesta aplicada por la Organización Mundial de la Salud en 21 países, se registró que la mayoría de las personas que planean o intentan suicidarse no reciben tratamiento. Las principales barreras para que busquen ayuda profesional en el área de la salud mental es la percepción de que no la necesitan, que pueden manejar por sí mismos la situación, o bien no tienen solvencia económica para solicitarla.