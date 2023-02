No, no en todos los casos, pero se da. Hay enfrentamiento entre grupos y, hay que decirlo, el grupo que tiene el apoyo de alguna autoridad, o complicidad con algún cártel, comúnmente es el que tiene más fuerza. No dudamos que esto ocurra, pero no es la mayoría.

Entonces no hay que decir no a nada y más bien es ponerte a disposición de lo que se vaya necesitando, eso es lo que yo pienso. ¿En dónde sirves?, en donde te necesiten, ahí estás. Estoy comprometida aquí y lo hago con mucho gusto, con mucha pasión. Estoy encantada.

“Yo no sé mañana qué es lo que pase y nadie puede decir que un destino está trazado; no, para nada. Yo, siempre, en los lugares adonde voy trato de hacer las cosas con mucha responsabilidad, pero siempre atenta a lo que dice la gente, saber qué está pasando, qué es lo que se dice y también ser prudente. Es muy importante eso y por lo demás, al tiempo.

“El día de hoy tengo un compromiso con el país sobre el tema de seguridad y no estoy distraída en otra cosa, y es muy grande esa responsabilidad y hemos avanzado y eso me tiene muy contenta.

–Hice un compromiso con el Presidente de la República para venir a trabajar como titular de esta secretaría de Estado (SSPC). No me imagino otro compromiso en este momento, pero donde diga el proyecto que sirvo, ahí voy a estar. Soy parte de un equipo.

Yo no me olvido de las calles, de los amigos. Mira, la ciudad habla y hay que aprender a escuchar. La ciudad habla en sus calles, en sus jardines, en sus colonias y hay que escucharla. Entonces no, no me olvido. Estoy aquí, sirvo a todo el país, y sirvo a la ciudad también . Recalca: Entonces, aquí estamos .

La secretaria de Seguridad no puede disfrazar su emoción: “Cómo creen que me voy a olvidar de Benjamín, en Tepito, o de doña Lala, que vende unos tacos riquísimos –se saborea–, además de los sopes y los huaraches a un lado del mercado de Jamaica, en la Venustiano Carranza.

Rosa Icela Rodríguez contraataca: No, no me he olvidado de la ciudad. Aquí estoy .

–Y platícanos, esas tareas, las de seguridad, ¿lograron que olvidaras a la ciudad? Por ejemplo: ¿te acuerdas de Tepito?, háblanos de eso.

–Lo que bien se quiere no se olvida. Yo quiero mucho a la ciudad y quiero mucho a Tepito. Hay muchas personas muy valiosas, honestas y trabajadoras, hay otras que no tanto, pero la gran mayoría se levanta en la mañana a buscar la vida y a buscar qué vende, qué remata…

“Insisto: los servidores públicos tenemos que aprender a escuchar, a ver qué cosa están diciendo las calles, los parques, qué siente el vecino, la vecina, qué les molesta. Cuál es la demanda de la colonia. No todo es la seguridad, hay muchos temas, muchos problemas, el agua, el transporte, las vialidades.

Así que no, no me olvido.

–Pero ¿cómo le haces para no preocuparte por lo qué pasa en la ciudad?

–No, la ciudad está en muy buenas manos y el trabajo que ha hecho la doctora Sheinbaum es estupendo, hay un buen trabajo por parte de los legisladores y también de los servidores públicos del equipo de la jefa de Gobierno.

Es que esta ciudad es muy demandante y ellos han hecho un muy buen papel, y la 4T va a seguir en esta ciudad y en este país.

–La pregunta es obligada porque, para muchos, dados los resultados de la elección pasada, la ciudad está en peligro de caer en manos de la derecha. ¿Podría suceder?

–A ver, espérame, quedamos en que íbamos a hablar de seguridad.

–Sí, de eso estamos hablando, también de la seguridad en la ciudad.

–En la ciudad hay buena seguridad y buenos resultados. Entonces no es solamente la parte de la seguridad, no. Tu pregunta es tendenciosa. La cuestión es que hay, que habrá, una competencia, una competencia electoral en la cual lo más importante para nuestro movimiento es que hay unidad.

“Tú te ríes –acusa al reportero–, pero es que uno escucha, uno ve, uno huele. Todos los habitantes están hablando de esos temas, por eso la receta es prudencia y calma.

La oposición ya quisiera tener un presidente con 70 por ciento de respaldo popular. Tenemos a un Presidente que ha hecho las cosas muy bien y además el trabajo de la jefa de Gobierno. Yo no desdeño ningún movimiento de oposición.

–Y qué tal si llega y destruye todo lo que se ha hecho.

–Yo considero que aquí en la Ciudad de México hay una avance importante en materia de política pública y la CDMX es una ciudad libertaria, una ciudad de derechos. A la población capitalina le gustan los hechos y es muy exigente, ve en dónde hay malos manejos, en dónde está la corrupción, en dónde hay vínculos de la delincuencia organizada con los servidores públicos.

Tenemos errores (en Morena), podemos tener muchas críticas, pero no demos más vueltas, se trata de cero corrupción, cero impunidad, pero también cero complicidad. No puede ser que la Ciudad de México vote por aquellos que estuvieron vinculados a la delincuencia organizada, que estén metidos en los cárteles. No, Miguel, no lo veo así.

–Entonces sí tiene ver con quién venga a gobernar.

–Tú me quieres marear, me quieres llevar por otro camino, y yo te contesto con respuestas claras. Cualquier compañero o compañera que sea del movimiento, de los que vienen años y años luchando con nosotros, con el señor Presidente, que venimos ahí caminado desde hace mucho tiempo, seguramente saldrá adelante. No dudo de que la 4T siga adelante en la ciudad.

“La jefa de Gobierno ha hecho mucha obra pública en toda la ciudad y ha mejorado la seguridad día a día, lo mismo que los servicios. Te puedo jugar una apuesta a que la 4T continuará aquí.

“Hay dos alternativas, la izquierda o la derecha. ¿Cuál quiere la gente? ¿Qué proyecto quiere el beneficio para la sociedad? ¿Cuál es el que voltea a ver primero a los pobres? ¿Cuál es, te repito, el que no tiene que ver con la delincuencia organizada? Hay un proyecto diferente a éste, el de la derecha.